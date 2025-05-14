ANSA: США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

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США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні.

Про це італійському агентству ANSA повідомили дипломатичні джерела.

Наразі запрошення на саміт отримали лише чотири азійські партнери: Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

«Майже всі союзники висловили Вашингтону своє здивування з цього приводу», — уточнило джерело.

Це питання, серед інших, можуть порушити на неформальній зустрічі глав МЗС в Антальї, яка відкривається сьогодні ввечері. Організація саміту в Гаазі є одним з пунктів порядку денного, хоча жодних рішень не очікується, оскільки зустріч відбуватиметься у неформальному форматі.

Саміт НАТО запланований на 24—26 червня в Нідерландах. ANSA зазначає, що Нідерланди хочуть максимально скоротити порядок денний саміту в Гаазі, щоб мінімізувати можливі суперечки з президентом США Дональдом Трампом. Так, план заходу включатиме вечерю, влаштовану королівською сімʼєю для лідерів, й одне засідання, присвячене збільшенню військових витрат та остаточному ухваленню цілей щодо потенціалу Альянсу.