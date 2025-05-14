Гарвард розширив позов проти адміністрації Трампа після того, як та заморозила ще $450 млн фінансування

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Гарвардський університет розширив свій судовий позов проти Адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вкотре позбавила навчальний заклад частини грантового фінансування — цього разу на суму $450 мільйонів.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд США заявив, що Гарвард не впорався з «расовою дискримінацією та антисемітськими утисками», які нібито процвітають у кампусі, що призвело до припинення фінансування з боку восьми федеральних агентств — загалом на суму близько $450 мільйонів.

У відповідь Гарвард розширив позов, який уперше подав 22 квітня після того, як адміністрація заморозила $2,2 мільярда.

У новій скарзі кажуть про незгоду з рішенням уряду, яке минулого тижня офіційно озвучила міністерка освіти Лінда Макмегон. Це рішення полягає в тому, що уряд призупиняє виплату мільярдів доларів наукових грантів та іншої фінансової підтримки, доки один із найстаріших і найбільш фінансово забезпечених університетів країни не виконає вимоги, які раніше поставила адміністрація Трампа.

Гарвард у відповідь заявляє, що ці вимоги занадто широкі й обмежують свободу висловлення думок, яка закріплена в Першій поправці Конституції США. Також університет вважає, що рішення про припинення фінансування ухвалили з порушенням належних процедур.

«Уряд не виявив — і не може визначити — жодного раціонального зв’язку між проблемами антисемітизму та медичними, науковими, технологічними та іншими дослідженнями, які він заморозив або припинив», — йдеться у позові навчального закладу.

Гарвард просить окружного суддю США Еллісон Берроуз визнати дії Адміністрації президента незаконними та заблокувати припинення грантів. Раніше вона запланувала слухання у справі на 21 липня.

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Вони вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У позові Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.