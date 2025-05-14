Україна пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2025»

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У швейцарському Базелі стартував пісенний конкурс «Євробачення-2025». Сьогодні пройшов перший півфінал, за підсумками якого Україна пройшла до гранд-фіналу.

Про це оголосили на трансляції «Євробачення-2025».

Український гурт Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray. За історію участі України у «Євробаченні» ще не було жодного разу, коли б країна не вийшла до фіналу конкурсу.

Також до гранд-фіналу «Євробачення» пройшли:

Норвегія — Kyle Alessandro із піснею Lighter

Албанія — Shkodra Elektronike із піснею Zjerm

Швеція — KAJ із піснею Bara Bada Bastu

Ісландія — Væb із піснею RÓA

Нідерланди — Claude із піснею Cʼest La Vie

Польща — Justyna Steczkowska із піснею GAJA

Сан-Марино — Gabry Ponte із піснею Tutta LʼItalia

Естонія — Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato

Португалія — NAPA із піснею Deslocado