В Іспанії хочуть заборонити телефонний спам — це майже половина всіх дзвінків у країні

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Уряд Іспанії хоче заборонити компаніям здійснювати холодні дзвінки споживачам, зобов’язавши телекомунікаційних операторів блокувати дзвінки від фірм без спеціального цифрового коду.

Про це пише AFP.

Блокування небажаних комерційних дзвінків захистить «благополуччя і конфіденційність споживачів», заявив міністр із захисту прав споживачів Пабло Бустіндуй.

За його словами, комерційні дзвінки мають ідентифікуватися за «специфічним кодом, спеціальним префіксом», а оператори повинні блокувати всі дзвінки від компаній, які не використовують цей код.

Також уряд планує визнати недійсними будь-які контракти, укладені в результаті небажаних дзвінків, і зобов’язати компанії кожні два роки оновлювати згоду споживачів на отримання комерційних дзвінків.

«Мета — відрадити компанії від такої бізнес-моделі та змусити їх припинити практики, які завдають стільки клопоту громадянам», — сказав Бустіндуй.

Згідно з дослідженням 2023 року, проведеним американською компанією з кібербезпеки Hiya у 39 країнах, 42% дзвінків в Іспанії у третьому кварталі були спамом — це другий найвищий показник у Європі.

Бустіндуй зазначив, що ці заходи впровадять за допомоги поправок до законопроєкту про захист прав споживачів, який розглядатимуть у парламенті «протягом найближчих тижнів».