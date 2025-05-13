Спецпредставник США Віткофф хоче стати посередником у можливих перемовинах України з РФ

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Старший радник Білого дому і спеціальний представник президента США Стів Віткофф пропонує свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії у Туреччині.

Про це він сказав в інтервʼю американському праворадикальному виданню Breitbart News.

Стів Віткофф переконаний, що якщо США вирішать дистанціюватися від повномасштабної російсько-української війни, то це матиме негативні наслідки для всіх — для європейців, українців і навіть росіян. Посадовець вважає, що останні «прагнуть миру». І тому метою Штатів називає «зібрати сторони за одним столом і показати, що альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх».

За словами спецпредставника, на переговорах мають вирішити деякі ключові питання — це окуповані території, Запорізька атомна електростанція, доступ України до важливих водних шляхів.

«Ми зробили багато для того, щоб звузити перелік питань. Основні перешкоди зараз зводяться до п’яти регіонів. Росія має значний контроль над двома з них, а українці частково контролюють ще три. Тож мова йде про те, як ми оцінюватимемо ситуацію — є різниця між лініями фронту, розташуванням військ і адміністративними кордонами. Ми неформально спілкуємося з обома сторонами, щоб зрозуміти, на що вони готові погодитися», — додав Віткофф.

І наголосив, що Трамп «висунув ультиматум» обом країнам, що вони мають домовитися про мир, інакше США вийдуть з переговорів.