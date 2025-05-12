Поляки заблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Акція може тривати кілька місяців
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images
Польські перевізники 12 травня розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ», що на кордоні Польщі та України.
Про це повідомила Державна митна служба України.
За даними прикордонників, страйк розпочався о 16:00 за київським часом. Протестувальники пропускають по одній вантажівці на годину на вʼїзд і виїзд. Автобуси, гуманітарну допомогу та цистерни з паливом в Україну пропускають без затримок.
Організатори хочуть привернути увагу влади до сфери транспортних перевезень у Польщі. А також повернути дозволи на міжнародні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.
За інформацією Державної прикордонної служби України, акція польських перевізників може тривати впродовж 4 місяців.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджали руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій.
- Вони просили заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернути дозвільну систему для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій і мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.