В Аргентині знайшли документи нацистів — це допоможе зрозуміти їхні фінансові схеми та міжнародні звʼязки
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У підвалі Верховного суду Аргентини знайшли 83 ящики з документами нацистської Німеччини. Історики сподіваються, що документи дадуть підказки про фінансові мережі нацистів та їхні міжнародні звʼязки — їх досліджуватимуть у цьому аспекті.
Про це пишуть BBC та Reuters з посиланням на заяву цього суду.
Документи знайшли співробітники музею, які розчищали підвал суду перед тим, як перенести архів у нове приміщення. Їх зацікавили декілька деревʼяних ящиків для шампанського, які вони побачили під час прибирання.
«Відкривши одну з коробок, ми виявили матеріал, призначений для закріплення та поширення ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час [Другої світової війни]», — сказали вони.
У червні 1941 року з Токіо до Аргентини прибули 83 ящики — їх привіз японський пароплав «Нан-а-Мару».
У паперах вказали, що це «особисті речі», але митники насторожилися — посилка була дуже велика. Вони навмання відкрили п’ять мішків і знайшли всередині нацистську пропаганду: листівки, фото та інші матеріали.
Після цього мішки передали до Верховного суду. Німецьке посольство в Аргентині хотіло, щоб їх повернули до Токіо, але суддя вирішив — усе залишиться в країні. До 1944 року з цим нічого не робили, а потім Аргентина припинила відносини з нацистською Німеччиною і мішки просто забули в підвалі суду.
Зараз ці ящики перенесли до безпечного приміщення, суд повідомив про цю знахідку Музей Голокосту Буенос-Айресу і попросив допомогти інвентаризувати їхній зміст.
- Аргентина трималася нейтральної позиції у Другій світовій війні до 1944 року, поки не припинила дипломатичні стосунки з країнами Осі — союзом Німеччини, Італії та Японії. У 1945 році вона оголосила війну Німеччині та Японії.
- За інформацією Музею Голокосту, з 1933 до 1954 року до Аргентини переїхали 40 000 євреїв, які рятувалися від нацистських переслідувань у Європі. Сьогодні в Аргентині проживає найбільша єврейська спільнота в Латинській Америці.
- Після Другої світової війни Аргентина, яку тоді очолював Хуан Перон, прихистила багатьох нацистських злочинців, серед них — Адольфа Ейхмана та Йозефа Менгеле. У 2000 році президент Аргентини Фернандо де ла Руа вибачився за те, що країна допомагала переховувати нацистів.