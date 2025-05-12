Підпал ТЦ у Варшаві на замовлення Росії: двох громадян України підозрюють у причетності

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Польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, що нібито причетні до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві 12 травня 2024 року, який замовили російські спецслужби.

Про це повідомила пресслужба Національної прокуратури Польщі.

Розслідування показало, що підпал вчинила злочинна група, яка діяла в інтересах російських спецслужб. Її мета — підпалювати великі будівлі в країнах ЄС. Вона також відповідальна за підпал магазину IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

До групи, серед інших, входили громадяни України: Олександр В. і Данило Б. Останній 11 травня 2024 року отримав від Олександра В., який перебував у Росії, вказівку вирушити до торгового центру й зняти пожежу та роботу рятувальників, а потім передати відео, щоб його опублікували російські пропагандисти. Данило Б. виконав завдання.

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Прокурор висунув обвинувачення Данилу Б. (2006 року народження) у двох злочинах: участь у злочинній групі, що діяла в Польщі, Литві, Україні та Росії, а також виконання завдання російської розвідки. Данила тримають під вартою у Литві.

Прокурор також висунув чотири обвинувачення проти Олександра В. (1975 року народження), який, даними слідства, керував діями Данила Б. і був причетний до підпалів. Зараз підозрюваний у Росії. Суд Польщі видав ордер на його арешт.