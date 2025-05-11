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Палестинське угруповання ХАМАС звільнить ізраїльсько-американського заручника Едана Александера — його утримують у секторі Гази. Александер — ізраїльський солдат з подвійним громадянством.

Про це повідомив високопосадовець ХАМАС.

Едана Александера звільнять, щоб укласти угоду про припинення вогню в анклаві і отримати гуманітарну допомогу. У своїй заяві лідер ХАМАС у Газі Халіль аль Хайя наголосив, що посприяли звільненню заручника Катар, Єгипет і Туреччина.

«Рух підтверджує свою готовність негайно розпочати інтенсивні переговори й докласти серйозних зусиль для досягнення остаточної угоди про припинення війни та обмін полоненими в погоджений спосіб», — додав він.

Зараз ХАМАС веде перемовини зі Сполученими Штатами. За даними The Times of Israel, ХАМАС погодився звільнити Едана Александера як жест доброї волі до адміністрації президента Дональда Трампа, щоб той змусив Ізраїль зупинити війну.

Угруповання нібито отримало запевнення від США через посередників, що звільнення Александера «матиме велике значення» для Трампа, який прагне звільнення решти заручників і припинення війни в Газі.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 5 травня заявив, що план захопити весь сектор Гази та утримувати його буде «інтенсивним».