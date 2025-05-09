Угорщина вислала двох українських дипломатів за «шпигунство»

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його відомство вислало двох українських дипломатів нібито за звинуваченнями у шпигунстві. Це сталося одразу після того, як СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.

Про це Сіярто повідомив у Facebook.

«Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Нещодавно ми передали рішення та список послу України в Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ», — сказав він.

І додав, що Будапешт «не може терпіти кампанію з очорнення угорців».

Голова МЗС вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні нібито посилилася «антиугорська пропаганда». Причиною цього називає те, що Будапешт відмовився постачати військову допомогу Україні й натомість «виступає за мир».

Уранці 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Одного з підозрюваних уже відправили під арешт.