ЄС виділить майже €1,9 мільярда на військову підтримку України

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Європейський Союз виділить майже €1,9 мільярда на військову підтримку України. Зброю закуплять за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Мільярд євро спрямують на закупівлю зброї за «данською моделлю» — тобто безпосередньо в українських виробників. Так посилять не тільки українську оборону, але й стимулюватимуть економіку.

Ще понад €600 мільйонів спрямують на артилерію та боєприпаси, а понад €200 мільйонів — на посилення української протиповітряної оборони.

«Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на мільярд євро», — наголосив Шмигаль.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.