У Київській міській військовій адміністрації затвердили нову структуру. Хто за що відповідає у столиці

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У Київській міській військовій адміністрації затвердили нову структуру та штатний розпис. Цей документ чітко визначає посадовців, відповідальних за конкретні напрями роботи в столиці.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тимур Ткаченко / Facebook

За словами Ткаченка, нова структура забезпечить виконання поставлених завдань. Тепер невиконання доручень оцінюватимуть як «саботаж в умовах правового режиму воєнного стану», а Ткаченко «особисто звертатиметься до Служби безпеки України».

«Хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишились без житла, — це остання крапка», — сказав Ткаченко.