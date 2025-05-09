У США почали процедуру звільнення трансгендерних людей з армії

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Пентагон розпочинає негайне виведення з армії до 1 000 військовослужбовців, які відкрито ідентифікують себе як трансгендери.

Про це йдеться в заяві Пентагону, подробиці пояснює NBC News.

Цей процес почався після рішення Верховного суду, який дозволив президенту США Дональду Трампу запровадити заборону на службу трансгендерних людей в армії.

Судді задовольнили екстрене клопотання адміністрації Трампа про скасування загальнонаціональної заборони на цю політику на час тривання судових процесів.

Представники Пентагону заявили, що точно визначити кількість трансгендерних військовослужбовців складно, але медичні записи засвідчать тих, кому поставлено діагноз гендерна дисфорія, хто має відповідні симптоми або проходить лікування.

Ці військовослужбовці будуть змушені залишити службу проти своєї волі. Крім того, жодна людина з таким діагнозом не зможе вступити на службу.

Військовослужбовці на дійсній службі матимуть час до 6 червня, щоб добровільно розкрити свою гендерну ідентичність, а військовослужбовці Національної гвардії та резерву — до 7 липня.

За словами посадовців, станом на 9 грудня 2024 року діагноз «гендерна дисфорія» був поставлений 4 240 військовослужбовцям у чинній армії, Національній гвардії та резерві. Однак вони визнають, що ця цифра може бути вищою. Загалом у військах служать близько 2,1 мільйона людей.