Петриченко, «Мадяр» і Малюк отримали звання Герой України

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Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав низку указів про присвоєння звання Герой України.

Зокрема, таке звання отримав Роберт «Мадяр» Бровді — засновник і командир 414 бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра». До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом «Гранум», співзасновник арт-фундації «БровдіАрт». Йому також вручили орден «Золота зірка».

Аналогічні звання та орден посмертно отримав Павло Петриченко, який до вторгнення був активістом й одним із засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк». Він загинув у середині квітня 2024-го.

Також тепер це звання має очільник Служби безпеки України Василь Малюк.