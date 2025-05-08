Рада ратифікувала угоду про копалини між США та Україною

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Getty Images / «Бабель»

Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною — за основу і в цілому.

Про це стало відомо з трансляції засідання.



За проголосувало 338 нардепів. Депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк каже, що проголосували всі фракції та групи.

Ярослав Железняк / Telegram

Железняк уточнив результати голосування по фракціях. «Слуга народу» — 210 голосів за, «Європейська солідарність» — 23, «Батьківщина» — 22, «За життя» — 18, «Голос» — 12, «Відновлення» — 12, «За майбутнє» — 10, «Довіра» — 18. Позафракційні парламентарі підтримали ратифікацію угоди 13 голосами.

Ярослав Железняк / Telegram

Що передувало

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини.