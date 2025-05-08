Україна отримала €1 млрд кредиту від ЄС — це прибутки від заморожених активів РФ

Новини

Україна отримала мільярд євро від Євросоюзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Гроші підуть на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави, наголосив він.

«Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю», — підкреслив премʼєр.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.