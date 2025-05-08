Росія атакувала Україну 20 дронами вдень 7 травня. Як спрацювала ППО
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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У період із 14:30 по 20:30 7 травня — під час третьої за добу хвилі атак — Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні цілі цього разу росіяни запускали з російського напрямку Міллерово.
Українська ППО збила 20 ворожих БпЛА із 31 на півночі та в центрі країни. Ще 6 російських безпілотників втратили локаційно без негативних наслідків. Через ворожу атаку постраждала Черкащина.
Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України станом на 08:00 не фіксують ракетних ударів і застосування ударних БпЛА. Але протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.
- З 00:00 8 травня почало діяти так зване триденне перемирʼя, яке Путін запропонував на Дні памʼяті та примирення (у РФ це День перемоги).
- Зеленський назвав цю пропозицію театральною постановкою, щоб створити атмосферу виходу РФ з ізоляції. Президент Україні наполягає на 30-денному перемирʼї — за коротший термін, за його словами, неможливо ні про що домовитись.
- Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.