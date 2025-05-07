Зеленський закликав депутатів підтримати «перспективи», які відкриває угода зі США

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Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами вже завтра, 8 травня. Президент Володимир Зеленський закликав депутатів підтримати «перспективи, які угода відкриває».

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки — формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України — залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі», — наголосив президент.

І додав, що важливо, аби всі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди.

Законопроєкт № 0309 про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови внесли до Верховної Ради 1 травня.

У цей день Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.