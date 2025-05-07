Масована атака на Україну. Росія вдарила балістичними ракетами та 187 дронами

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Із вечора 6 травня Росія атакувала Україну пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 187 ударними дронами й безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Станом на 14:30 українська ППО збила дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 та 81 ударний дрон типу Shahed та БпЛА інших типів. Ще 64 російські безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

У Києві через російську атаку загинули дві людини, ще вісім людей постраждали.