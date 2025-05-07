Комітет Ради переголосував рішення щодо угоди про надра. Що змінилось

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Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики переголосував рішення, яким рекомендував парламенту ратифікувати підписану зі США угоду про копалини.

Про це повідомили нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк і депутатка «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

До преамбули рішення за пропозицією представників фракції «Батьківщина» додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини. Доданий текст виглядає наступним чином:

«Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови Верховною Радою України не було отримано текст угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією угодою.

Верховна Рада України зазначає, що ратифікація угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї угоди».

Железняк стверджує, що додавання цього тексту до преамбули рішення ні на що не впливає, оскільки він «не містить ніяких нормотворчих функцій».

Що передувало

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини.