Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про замовне вбивство
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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«Суспільне»
Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Його триматимуть під вартою до 4 липня 2025 року.
Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.
Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні. Кажуть, що клопотання безпідставне і необґрунтоване.
Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Слідство вважає, що мотив — відмова юриста анулювати та визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів «Дніпроспецсталі».
- Ігор Коломойський також фігурує у справі про шахрайство та легалізацію майна — 2 вересня 2023 року йому повідомили про підозру. Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він міг вивести за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків, насамперед ПриватБанк.