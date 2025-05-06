Reuters: Єврокомісія підготувала проєкт 17-го пакета санкцій проти РФ — він направлений на тіньовий флот

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Європейська комісія підготувала новий, 17-й пакет санкцій проти Росії — він передбачає розширення списку підсанкційних людей та обмеження для понад 100 суден, пов’язаних із тіньовим флотом.

Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела в ЄС.

Пропозиція з’явилася раніше, ніж очікувалося, і була сформульована «просто». Країни-члени не мали попередньо неофіційних консультацій щодо її змісту, що раніше було звичною практикою для санкцій проти Росії. Очікується, що держави-члени швидко погодять цю пропозицію, а перші обговорення мають відбутися 7 травня.

За словами співрозмовників, пакет містить посилений експортний контроль на товари, які можуть бути переорієнтовані для потреб російської армії, а також на передові технології. До списку також додали більше суден тіньового флоту.

Одне з джерел додало, що санкції накладуть на понад 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема на п’ять — у Китаї. Крім того, нові заходи стосуватимуться 31 компанії, які допомагають російській армії або беруть участь в ухиленні від санкцій, із них 13 — за межами Росії.

Водночас, за даними джерел, у проєкті пропонують продовжити до червня виняток із санкцій для російського нафтово-газового проєкту «Сахалін-2» — усе через його важливість для Японії.