Європарламент зняв недоторканність із депутата та кандидата в президенти Польщі — нещодавно на його мітингу зірвали український прапор
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Під час голосування у Страсбурзі Європейський парламент підтримав рішення про зняття депутатської недоторканності з євродепутата Гжегожа Брауна, який балотується в президенти Польщі.
Про це пише RMF FM.
Це стало продовженням процесу, який почався в Польщі: раніше аналогічне рішення ухвалив польський парламент. Після того як Браун став євродепутатом за підсумками виборів у червні 2024 року, прокуратура звернулася до Європарламенту із запитом про скасування імунітету, що захищає політика від судового переслідування.
Основне розслідування веде Окружна прокуратура у Варшаві. Воно стосується подій грудня 2023 року, коли Браун під час офіційної церемонії у Сеймі загасив ханукальні свічки за допомогою вогнегасника.
Згаданий інцидент — не єдиний епізод, який розслідує прокуратура. Серед обвинувачень:
- зрив лекції про Голокост у Німецькому історичному інституті;
- інцидент у Краківському суді, де Браун виніс різдвяну ялинку, встановлену суддями, та викинув її у смітник.
За словами міністра юстиції Адама Боднара, у запиті на зняття імунітету йдеться про намір предʼявити Брауну обвинувачення у скоєнні семи кримінальних правопорушень. Зокрема:
- два — стосуються застосування фізичної сили та образи лікаря, директора Національного центру кардіології;
- три — охоплюють різні хуліганські дії;
- ще два — пов’язані зі скандальною поведінкою у польському Сеймі: публічна образа релігійної святині та фізичне насильство щодо людини, яка намагалася втрутитися в ситуацію.
Міністр також згадав інший епізод, який розслідує прокуратура. Йдеться про події 16 квітня 2024 року в лікарні в Олешниці. Того дня Браун увірвався до закладу й намагався перешкодити роботі гінекологині Гізелі Ягєльської. Вона провела аборт на 36-му тижні вагітності пацієнтці, яка перебувала у вкрай тяжкому психічному стані. Браун стверджував, що проводить «громадянське затримання». Водночас лікарка, яка була на зміні, не змогла потрапити до своїх пацієнток.
- Польська поліція також розслідує справу про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській — це сталось 30 квітня під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.
- На оприлюднених у мережі відеозаписах із мітингу Брауна видно, як чоловік піднявся драбиною на балкон ратуші, витягнув з тримача український прапор і передав його кандидатові в президенти. Після цього чоловік вставив на це місце польський прапор. Браун потис йому руку на знак подяки. Під час цього натовп вигукував, зокрема: «Тут — Польща».
- Посол України у Польщі Василь Боднар назвав інцидент свідомою провокацією, спрямованою проти дружби Польщі та України.
- Гжегож Браун є одним з ініціаторів блокування українсько-польського кордону. Він неодноразово виступав проти перебування українських біженців у Польщі, а також був єдиним депутатом з усього польського Сейму, який у січні 2022 року не проголосував за резолюцію зі зверненням до Євросоюзу і НАТО допомогти Україні у війні з Росією.