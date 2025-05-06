Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про копалини зі США

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Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики рекомендувати ратифікувати угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали зі США.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Тепер угоду мають підтримати в парламенті — голосування заплановане на 8 травня.

За були 11 членів комітету, утримався лише один, а двоє участі в голосуванні не брали. У текст рішення комітету внесли пропозицію про те, щоб будь-які нові домовленості про створення Фонду відбудови не суперечили угоді і щоб угода діяла на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що з ратифікацією угоди про надра у Верховній Раді не має виникнути проблем. Однак він визнав, що деякі парламентарі можуть голосувати проти — і зазначив, що США слід скасувати їм візи, адже ратифікація угоди — принципове питання для безпеки України та США. При цьому, Зеленський підкреслив, що в українському парламенті є не тільки окремі депутати, але й партії, які налаштовані не голосувати такі питання.

Серед учасників комітету, хто не брав участі в голосуванні за ратифікацію угоди про надра — депутатки від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко та Марія Іонова. Утримався Андрій Шараскін від «Голосу».

Що передувало

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення в світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.