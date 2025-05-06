Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах — під атакою був аеропорт у столиці Ємену

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Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) уже вдруге за добу атакувала обʼєкти хуситів у Ємені. Цього разу під ударом був аеропорт Сани — столиці Ємену.

Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Ізраїльська радіостанція Kann повідомляє, що в результаті атаки знищили пасажирський зал аеропорту, цивільні літаки та службові приміщення. Аеропорт повністю закрили.

У ЦАХАЛ кажуть, що хусити використовували цей аеропорт для перевезення зброї та військ.

Крім того, Ізраїль атакував кілька центральних електростанцій у районі Сани, якими користуються хусити. Також під ударом був бетонний завод «Аль-Імран» на північ від міста Сана — за даними ЦАХАЛ, хусити використовували його для будівництва тунелів

Під час попередньої атаки Ізраїль вдарив по морському порту Ходейда і бетоному заводу «Баджіл». Це назвали відповіддю на удари єменських хуситів по Ізраїлю.

Днями єменські хусити атакували балістичними ракетами Ізраїль, одна з них упала в районі аеропорту Бен-Гуріон. Постраждали шість людей.