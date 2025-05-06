РФ запустила по Україні понад 130 дронів. Як минула атака
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У ніч проти 6 травня росіяни атакували Україну атакував 136 дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів. Українська ППО збила 54 ворожі дрони, ще 70 БпЛА не досягли цілей — їх локаційно втратили.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі росіяни запускали повітряні цілі з тимчасово окупованої території Запорізької області — Приморська, а також з таких російських напрямків, як Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО збивала цілі на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Один БпЛА досі в повітряному просторі України, бойова робота триває.
Через російську атаку постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.
По Харкову росіяни запустили 20 дронів на світанку — масована атака тривала понад 2 години. На місці влучань зайнялися пожежі. Постраждали 4 людини.
На Одещині загинула одна людина через російську атаку ударними дронами. В Одеському районі пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема будинки — в одному з них знайшли тіло. Спалахнули пожежі.