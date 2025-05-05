Microsoft закрила Skype — месенджер працював понад 20 років

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Застосунок Skype 5 травня офіційно припинив свою роботу. Облікові записи разом з історіями чатів користувачів перенесуть у застосунок Microsoft Teams.

Про це повідомила компанія Microsoft.

Користувачі Skype зможуть перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams, яка пропонує більшість ключових функцій Skype — і навіть більше. Достатньо увійти в Microsoft Teams Free з будь-якого підтримуваного пристрою, використовуючи свої облікові дані Skype. Контакти та історія чатів користувачів перенесуться автоматично. Також у застосунку Skype з’явиться повідомлення з пропозицією перенести дані користувача.

Якщо ж користувач не планує користуватися Microsoft Teams Free, то зможе зберегти дані зі Skype.