У Техасі зʼявиться нове місто — ним стане космодром компанії Ілона Маска SpaceX

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В американському штаті Техас зʼявиться нове місто Старбейз (Starbase) — на нього перетворять базу компанії Ілона Маска SpaceX. За цей законопроєкт проголосували виборці.

Про це передає The Washington Post.

Голосування завершилося з рахунком 212 проти 6. Документи свідчать, що з 247 житлових ділянок на найпівденнішому краю штату, у районі Бока-Чіка-Вілледж, лише 10 не належать SpaceX або її співробітникам.

Новостворене місто Старбейз має площу 3,8 квадратних кілометра та включає частини неінкорпорованого села Бока-Чіка. У муніципалітеті живуть понад 200 людей, ними управляє невеликий міський уряд — мер Роберт Педен і міські комісари Дженна Петржелка та Джордан Басс. Усі троє балотувалися без суперників і є чинними або колишніми співробітниками SpaceX.

SpaceX переїхала в Техас у 2014 році. Відтоді компанія збудувала гігантський комплекс, який включає 146-метрову вежу для запуску та посадки ракет. Компанія описує цю базу — Starbase — як один із перших у світі приватних космопортів, призначених для орбітальних польотів. Саме тут тестують ракети Starship, що є частиною плану Ілона Маска зі створення космічної транспортної системи й колонізації Марсу.

У 2019 році Маск заявив, що хоче побудувати в Бока-Чіка багаторазовий космічний корабель, який допоможе реалізувати його мрію — заснувати місто на Марсі.

Спочатку місцеві мешканці та чиновники підтримували прихід SpaceX, бо сподівалися, що компанія відродить економіку бідного району, де майже третина жителів жила за межею бідності. Однак згодом місцеві почали бити на сполох через шкоду довкіллю — забруднення води, знищення природних середовищ існування тощо.

Співзасновник мережі за екологічну справедливість Південного Техасу Крістофер Басалду хвилюється, що надання Старбейз статусу міста ще більше зашкодить довкіллю.

«Це були чисті, прекрасні землі, справжня перлина. До того ж — це священні території корінних народів. Я не вірю, що SpaceX стане відповідальним сусідом тільки тому, що тепер це офіційне місто. Навпаки, думаю, все стане гірше», — сказав він.