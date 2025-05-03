Слідом за премʼєром від поїздки в Москву на 9 травня відмовився і міністр оборони Індії

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Міністр оборони Індії Раджнатх Сінґх не поїде на пропагандистський парад на 9 травня до Москви — ймовірно, до РФ вирушить його заступник.

Про це повідомляє газета The Hindu з посиланням на офіційні джерела.

Такі рішення ухвалили на тлі все більшої напруженості між Індією та Пакистаном.

За даними джерел, на параді Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.

Спочатку РФ запросила премʼєр-міністра Індії Нарендру Моді взяти участь у параді на 9 травня, проте 30 квітня політик відмовився від візиту.

Наразі відомо, що до Москви поїде лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про відвідини російського параду також говорили премʼєр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич.