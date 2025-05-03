Президент Сербії достроково перервав візит до США через хворобу — його госпіталізували
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- Ольга Березюк
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Wikipedia / Guelland/ MSC
Президент Сербії Александар Вучич через проблеми зі здоров’ям перервав візит до США і потрапив до лікарні.
Про це повідомила сербська державна телерадіокомпанія РТС.
Сербський президент відчув себе зле на зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем, а також сербськими підприємцями з Америки.
РТС описує хворобу Вучича як «раптову», але не уточнює, про що йдеться. Після консультацій з лікарями Вучич повернувся до Сербії, відмовившись від участі в кількох зустрічах, заради яких приїжджав до США.
Коли Вучич повернувся до Белграда, його госпіталізували до Військово-медичної академії.
Раніше під час візиту до США Вучич заявив, що поїде до Москви 9 травня, оскільки дав слово Путіну.