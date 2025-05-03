Reuters: ООН планує масштабну реформу на тлі кризи фінансування
- Автор:
- Ольга Березюк
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Організація Обʼєднаних Націй розглядає можливість масштабної реорганізації, що обʼєднає основні департаменти й перерозподілить ресурси по всьому світу.
Про це пише Reuters, журналісти якого отримали доступ до внутрішнього документа ООН.
Шестисторінковий документ з грифом «суворо конфіденційно» містить перелік пропозицій щодо обʼєднання десятків агентств ООН у чотири основних департаменти: з питань миру і безпеки, гуманітарних питань, сталого розвитку і прав людини.
За одним із варіантів, наприклад, операційні аспекти Всесвітньої продовольчої програми, Дитячого агентства ООН, Всесвітньої організації охорони здоровʼя та Агентства ООН у справах біженців будуть обʼєднані в єдину гуманітарну структуру.
У доповідній записці міститься низка пропозицій. Якщо їх ухвалять, це будуть найбільш радикальні реформи за останні десятиліття.
Зокрема, пропонується обʼєднати Агентство ООН зі СНІДу з ВООЗ, а також скоротити потребу в шістьох перекладачах на засіданнях. Інша пропозиція — обʼєднати Світову організацію торгівлі, яка не є структурою ООН, з агентствами ООН з розвитку.
Прессекретар СОТ Ісмаїла Дінг заявила, що цей орган «був створений окремою міжнародною угодою і працює незалежно. Він не є частиною будь-яких поточних дискусій про реформування ООН».
Метью Солтмарш, речник Агентства ООН у справах біженців, заявив, що агентство має «унікальний мандат» на захист біженців.
Серед інших зауважень у документі згадуються «дублюючі мандати», «неефективне використання ресурсів», «фрагментація та дублювання» і роздуття керівних посад. У ньому описано «системні виклики», з якими стикається ООН, і проблеми, що загострюються, оскільки Генеральна Асамблея продовжує додавати місії та програми.
«Розширені мандати, часто без чітких стратегій виходу, та складнощі призвели до значного дублювання, неефективності та збільшення витрат», — йдеться в документі.
- Перегляд структури ООН відбувається в той час, коли установи ООН намагаються впоратися з наслідками скорочення зовнішньої допомоги США за президента Дональда Трампа. Це вже призвело до закриття низки програм.