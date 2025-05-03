У Республіці Того повідомили, що декілька їхніх громадян воювали на боці РФ. Їх взяли в полон українські бійці
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Українські військові взяли в полон громадян Того, які воювали на боці РФ.
Про це 30 квітня повідомили в МЗС цієї африканської республіки.
Водночас в Україні цього офіційно не коментували. За наявною інформацією більшість тоголезців, які потрапили в полон — це переважно студенти, які виїхали з Того нібито за програмами стипендій від організацій, що представлялися як російські.
МЗС Того активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб з’ясувати всі обставини цієї ситуації та надати, у межах можливого, необхідну допомогу постраждалим. Там наголосили, що й надалі піклуватимуться про захист прав, інтересів і безпеки тоголезців за кордоном.
Тамтешня влада закликає молодь, яка хоче вчитися за кордоном, уважно перевіряти, чи це справді стипендіальні пропозиції, та звертатися до відповідних державних установ — зокрема Міністерства вищої освіти — щоб отримати надійну й безпечну інформацію перед поїздкою за кордон, особливо до Росії.
- Республіка Того — це країна в Західній Африці. Вона межує з Ганою на заході, Беніном на сході та Буркіна-Фасо на півночі, а з півдня має вихід до Гвінейської затоки. Столиця — місто Ломе.
- Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв, зокрема в Курській області.
- На початку квітня українські бійці взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці РФ. Це стало першим відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ. Пізніше Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю.
- Крім того, разом з росіянами воюють іноземці з Індії, Непалу, країн Африки тощо.