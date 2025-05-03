У Республіці Того повідомили, що декілька їхніх громадян воювали на боці РФ. Їх взяли в полон українські бійці

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Українські військові взяли в полон громадян Того, які воювали на боці РФ.

Про це 30 квітня повідомили в МЗС цієї африканської республіки.

Водночас в Україні цього офіційно не коментували. За наявною інформацією більшість тоголезців, які потрапили в полон — це переважно студенти, які виїхали з Того нібито за програмами стипендій від організацій, що представлялися як російські.

МЗС Того активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб з’ясувати всі обставини цієї ситуації та надати, у межах можливого, необхідну допомогу постраждалим. Там наголосили, що й надалі піклуватимуться про захист прав, інтересів і безпеки тоголезців за кордоном.

Тамтешня влада закликає молодь, яка хоче вчитися за кордоном, уважно перевіряти, чи це справді стипендіальні пропозиції, та звертатися до відповідних державних установ — зокрема Міністерства вищої освіти — щоб отримати надійну й безпечну інформацію перед поїздкою за кордон, особливо до Росії.