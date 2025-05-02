Напад на Стерненка. Підозрюваній обрали запобіжний захід

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Підозрюваній у нападі на громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 29 червня без права на заставу.

Про це передає «Суспільне».

Шевченківський районний суд Києві визначив жінці такий запобіжний захід у межах підозри про замах на вбивство. Також її підозрюють у державній зраді. Суд зобов’язав надавати фігурантці медичну допомогу — проводити гемодіаліз тричі на тиждень.

Прокурор наполягав на триманні під вартою без застави, а сторона захисту просила домашній арешт.

Що сталося

На активіста Сергія Стерненка напали 1 травня, жінку затримали працівники СБУ. У Стерненка легке поранення, загрози життю немає.

Слідство зʼясувало, що у справі фігурує 45-річна уродженка Одеської області, яка жила в Києві. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті.

Спочатку жінка стежила за автівками, фотографувала їх і передавала дані куратору. Потім отримала завдання виготовити вибухівку й переїхала до квартири в центрі Києва.

Із середини квітня вона почала стежити за волонтером Сергієм Стерненком — орендувала житло в його житловому комплексі. Згодом отримала координати схрону зі зброєю — пістолетом ПМ і набоями.

Першого травня 2025 року куратор наказав їй убити Стерненка. Вона знала його розклад і машину. Побачивши його, відкрила вогонь — одна куля влучила в ногу.

Напади на Сергія Стерненка

Це вже не перший напад на Стерненка — ще у 2018 році на активіста нападали тричі. У лютому його побили в Одесі, а на початку травня в нього стріляли. Під час другого нападу активіст сам затримав нападника і передав його поліції — у червні 2023 року зловмисника засудили до 10 років вʼязниці.

Третій напад стався 24 травня 2018-го — сам Стерненко тоді отримав ножове поранення, а один з нападників, Іван Кузнєцов, загинув. Проти Стерненка відкрили справу за статтею про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Однак у грудні 2023 року суд закрив цю справу.