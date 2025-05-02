Напад на волонтера Стерненка. Фігурантку підозрюють у держзраді та замаху на вбивство

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Жінці, яка фігурує у справі про напад на громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка повідомили про підозру в державній зраді та замаху на вбивство. Сьогодні в Шевченківському суді вирішуватимуть, який запобіжний захід обрати підозрюваній.



Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, у справі фігурує 45-річна уродженка Одеської області, яка жила в Києві. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті.

Спершу вона слідкувала за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію куратору. Потім вона отримала завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій. Тоді ж переїхала у квартиру в центрі столиці.

Від середини квітня фігурантка почала слідкувати за волонтером Сергієм Стерненком — орендувала квартиру в одному з ним житловому комплексі. Пізніше отримала координати «схрону», в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього.

А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку вбити Стерненка поблизу його дому — завдяки спостереженню вона знала марку автомобіля і приблизний час, коли волонтер виходить з дому.

Коли жінка побачила Стерненка, вона почала стріляти: одна з куль влучила йому в ногу. Нападницю одразу затримали правоохоронці.

Під час обшуку в неї знайшли телефон з доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.





Життю Стерненка нічого не загрожує — куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів. Після поранення його прооперували.

Напади на Сергія Стерненка

Це вже не перший напад на Стерненка — ще у 2018 році на активіста нападали тричі. У лютому його побили в Одесі, а на початку травня в нього стріляли. Під час другого нападу активіст сам затримав нападника і передав його поліції — у червні 2023 року зловмисника засудили до 10 років вʼязниці.

Третій напад стався 24 травня 2018-го — сам Стерненко тоді отримав ножове поранення, а один з нападників, Іван Кузнєцов, загинув. Проти Стерненка відкрили справу за статтею про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Однак у грудні 2023 року суд закрив цю справу.