США призначили Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні

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Державний департамент призначив посла Джулі Девіс на посаду тимчасово повіреної у справах США в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Там зазначили, що на новому місці Девіс «наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття», а також зміцнюватиме двосторонні відносини Вашингтону і Києва. Вона візьметься за виконання своїх обов’язків у понеділок, 5 травня.

«Посол Девіс має за честь виконувати обовʼязки тимчасової повіреної, доки президент не призначить нового посла США в Україні», — додали в Держдепартаменті.

Протягом останніх 30 років Джулі Девіс працювала послом Сполучених Штатів на Кіпрі (цю посаду вона обіймає зараз) і спеціальним представником у справах Білорусі. Раніше вона обіймала посади заступника помічника Держсекретаря з питань Західної Європи та Євросоюзу і заступника постійного представника США при НАТО.