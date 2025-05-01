Будівництво на Осокорках у Києві. Забудовник продовжує роботи й подаватиме апеляцію

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Київський забудовник Stolitsa Group відмовився зупиняти будівельні роботи на Осокорках у Києві, попри рішення суду, який скасував дозвіл на будівництво.

Про це забудовник повідомив у Телеграмі.

«На сьогодні будівельні роботи на будівельному майданчику продовжують виконуватися згідно з затвердженими графіками та взятими на себе зобовʼязаннями перед покупцями», — йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що рішення Волинського окружного адміністративного суду було винесене з грубим порушенням норм процесуального та матеріального права і не набуло законної сили. Найближчим часом забудовник оскаржить його в апеляції.

Stolitsa Group стверджує, що суд вирішив спір без участі представників і без проведення судового засідання за два місяці від прийняття справи до провадження.

Також забудовник каже, що Волинський суд не врахував двох рішень Верховного суду щодо видачі містобудівних умов та обмежень і затвердження детального плану території.

«Компанія впевнена в законності та аргументованості своєї правової позиції та не вперше зіштовхується зі спробами різних громадських організацій протидіяти законній господарській діяльності. Компанія продовжує виконувати взяті на себе зобовʼязання згідно підписаного Меморандуму щодо добудови обʼєктів «Аркади», — підсумували в компанії.

Що відбувається з будівництвом на Осокорках

З початку 2000-х у Києві банк «Аркада» працював над будівництво трьох багатоповерхових житлових комплексів — ЖК «Патріотика» (33 будинки), «Еврика» (30 будинків) і «Патріотика на озерах» (43 будинки). Після себе він залишив десятки недобудов у перших двох комплексах, будівництво «Патріотики на озерах», яке планували між озерами Небреж і Тягле на центральних Осокорках, на той час іще не почали.

Після визнання у 2020 році банку «Аркада» банкрутом ці ділянки повернулися до комунальної власності. Добудувати початі банком обʼєкти погодився великий київський забудовник Stolitsa Group. Компанія підписала меморандум з КМДА, МВС, інвесторами та іншими сторонами. Гроші на добудову мали надходити з продажу квартир у «Патріотиці на озерах» і залишків квартир у перших двох ЖК.

Місцеві активісти багато разів протестували проти будівництва на Осокорках, вони хочуть там створити «Екопарк Осокорки».

29 квітня Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво житлового комплексу Н2О на Осокорках у Дарницькому районі Києва.