NYP: У команді Трампа незадоволені стилем переговорів спецпосланця Віткоффа з Росією та Іраном

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Стіва Віткоффа — спеціального посланника американського президента Дональда Трампа на Близькому Сході та неофіційного представника у переговорах з Росією — критикують посадовці в адміністрації США через його підхід до перемовин з Іраном та РФ.

Про це пише New York Post з посиланням джерела.

Віткофф, який став фактичним особистим посланцем Трампа при лідері Росії Володимирі Путіні, крім того, що взяв на себе обовʼязки щодо Близького Сходу, бере участь у зустрічах на високому рівні самостійно — без радників. І, як кажуть джерела, іноді звертається по допомогу до перекладачів Кремля, що є порушенням дипломатичних процедур.

Перед останньою зустріччю Віткоффа з Путіним 25 квітня вони привітались як старі друзі, зазначає New York Post. Біля Віткоффа тоді не було звичної свити з радників, експертів і військових, які зазвичай супроводжують американських переговорників. Біля Путіна були його помічник Юрій Ушаков та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

«Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот. Він не повинен робити це сам», — так дії Віткоффа коментує посадовець першої адміністрації Трампа.

На посаді спеціального посланника на Близькому Сході Віткофф намагався домогтися угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, а також домовитися про нову ядерну угоду з Іраном. Карʼєра Віткоффа розпочалася успішно: він допоміг домогтися двомісячного перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС, яке набуло чинності напередодні інавгурації Трампа. Однак продовжити перемирʼя не вдалося.

Брак дипломатичного досвіду Віткоффа вважають фактором, що затьмарює його судження. Інші побоюються, що Віткоффу доручають занадто велику роль.

Російські медіа також помітили, що Віткофф повторює слова Путіна. Нещодавно російські пропагандисти коментували, що Віткофф легко приймає наративи Москви — навіть коли самі росіяни цього не роблять.