На активіста Сергія Стерненка скоїли напад — він поранений

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Сергій Стерненко / Facebook

На активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли напад.

Про це написав сам Стерненко.

Він додав, що отримав легке поранення, загрози життю нема. За словами активіста, нападницею була жінка — її вже затримали співробітники СБУ.

Оновлено о 14:05. У СБУ повідомили, що замах на активіста скоїли з використання вогнепальної зброї. Нападницю затримали, її імені чи мотивів поки не називають.

Напади на Сергія Стерненка

Це вже не перший напад на Стерненка — ще у 2018 році на активіста нападали тричі. У лютому його побили в Одесі, а на початку травня в нього стріляли. Під час другого нападу активіст сам затримав нападника і передав його поліції — у червні 2023 року зловмисника засудили до 10 років вʼязниці.

Третій напад стався 24 травня 2018-го — сам Стерненко тоді отримав ножове поранення, а один з нападників, Іван Кузнєцов, загинув. Проти Стерненка відкрили справу за статтею про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Однак у грудні 2023 року суд закрив цю справу.