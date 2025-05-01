Конгресмен Грем: У Сенаті США є достатньо підтримки, щоб ухвалити «нищівні» санкції проти РФ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Ben Schumin / Flickr
Законопроєкт про «нищівні» нові санкції проти РФ у Сенаті США підтримують 72 конгресмени. Ідеться про 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації Росії.
Про це заявив ключовий союзник президента Дональда Трампа в Сенаті США республіканець Ліндсі Грем, пише Bloomberg.
Закони у США ухвалює Конгрес — законодавчий орган, який складається з двох палат: Палати представників і Сенату. Законопроєкти спершу розглядає одна з палат Конгресу, а потім передає на розгляд іншої. Обидві палати мають схвалити однаковий текст закону, перш ніж його підпише президент.
Для ухвалення звичайного закону в Сенаті США потрібна проста більшість зі 100 голосів. Грем каже про підтримку 72 посадовців — тобто цього буде достатньо. Окрім того, республіканець запевняє, що має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести там на розгляд законопроєкт про санкції.
За словами Грема, «цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа», якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.
Він наголосив, що «ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію».
Він передбачив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між переговорами з Трампом, щоб припинити війну, та «знищенням» російської економіки.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.
- Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.
- Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.
- Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У цьому разі Росії може загрожувати посилення санкцій, нагадав у вихідні радник США з нацбезпеки Майк Волтц.