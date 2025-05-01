Конгресмен Грем: У Сенаті США є достатньо підтримки, щоб ухвалити «нищівні» санкції проти РФ

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Ben Schumin / Flickr

Законопроєкт про «нищівні» нові санкції проти РФ у Сенаті США підтримують 72 конгресмени. Ідеться про 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації Росії.



Про це заявив ключовий союзник президента Дональда Трампа в Сенаті США республіканець Ліндсі Грем, пише Bloomberg.

Закони у США ухвалює Конгрес — законодавчий орган, який складається з двох палат: Палати представників і Сенату. Законопроєкти спершу розглядає одна з палат Конгресу, а потім передає на розгляд іншої. Обидві палати мають схвалити однаковий текст закону, перш ніж його підпише президент.

Для ухвалення звичайного закону в Сенаті США потрібна проста більшість зі 100 голосів. Грем каже про підтримку 72 посадовців — тобто цього буде достатньо. Окрім того, республіканець запевняє, що має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести там на розгляд законопроєкт про санкції.

За словами Грема, «цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа», якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

Він наголосив, що «ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію».



Він передбачив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між переговорами з Трампом, щоб припинити війну, та «знищенням» російської економіки.





