Білорусь звільнила затриманого американського адвоката Зянковича

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Білорусь відпустила затриманого американського адвоката, колишнього депутата та члена опозиційного «Білоруського народного фронту» Юраса Зянковича. Його заарештували в Москві у 2021 році за нібито причетність до держперевороту проти Лукашенка.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, не називаючи імені звільненого, але написав, що це сталося завдяки зусиллям президента Дональда Трампа. Американський телеканал CNN зазначив, що йдеться про Юраса Зянковича.

З Москви Зянковича доправили до Мінська. Там його звинуватили в участі у змові з метою державного перевороту в Білорусі, яку нібито підтримували США. Держдепартамент США заперечував.

За інформацією від організації Global Reach, яка займалась цією справою, Зянклович не мав доступу до представників США до січня 2025 року.

Що передувало

Як розповідала його дружина Олена, четверо чоловіків у цивільному вдягнули Юрасу мішок на голову і силоміць посадили в авто. Його незаконно вивезли в Мінськ у колоні з трьох машин.

Разом з ним затримали Олександра Федуту — колишнього речника Лукашенка, який згодом приєднався до опозиції. Обох доставили в СІЗО КДБ у Мінську. Протягом кількох місяців Зянкович не мав жодного звʼязку з родиною, і навіть консульські представники США не могли його відвідати.

Через шість днів після викрадення Лукашенко публічно звинуватив Зянковича та інших у підготовці держперевороту і замаху на нього та його дітей, заявивши про участь спецслужб США.

Білоруські спецслужби стверджували, що Зянкович зізнався у змові та нібито намагався підкупити силовиків. Його дружина вважає ці обвинувачення абсурдними й переконана, що він зізнався лише під тиском. У справі фігурують ще кілька людей, включно з колишньою співробітницею юрфірми Зянковича. Усім інкримінують «змову з метою захоплення влади».

Білоруський державний телеканал зняв пропагандистський фільм «Убити президента», де використали змонтовані кадри із Зянковичем. Влада Білорусі подала запити на екстрадицію ще пʼятьох людей зі США та Литви.

Зянкович отримав політичний притулок у США у 2011 році, громадянство — у 2017-му. У 2016 році він балотувався до парламенту Білорусі, а також збирав гроші на підтримку опозиційної партії «Білоруський народний фронт».

На момент затримання він приїхав до Москви з білоруським паспортом на кілька зустрічей. Це дало білоруській владі можливість публічно звинуватити опозицію у змові із Заходом.