У Швейцарії з 15 травня заборонять діяльність ХАМАС
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
З 15 травня набуде чинності нове швейцарське законодавство, що забороняє діяльність ХАМАС і пов’язаних з ним організацій.
Про це пише Reuters.
Закон має на меті не допустити використання Швейцарії як безпечного прихистку для палестинських бойових угруповань.
Швейцарський парламент схвалив його у грудні минулого року. Він надає швейцарській владі «необхідні інструменти для протидії діяльності ХАМАС або підтримці цієї організації у Швейцарії», зазначили в уряді.
Цей закон передбачає запровадження превентивних поліцейських заходів, таких як заборони на в’їзд або депортації, а також ускладнює для ХАМАС використання Швейцарії як фінансового центру для своєї діяльності.
Закон ухвалили у звʼязку з нападом ХАМАСу на Ізраїль, унаслідок якого загинули 1 200 людей, а ще 250 опинились в заручниках. Палестинська сторона стверджує, що наступ Ізраїлю у відповідь на цю атаку призвів до загибелі понад 52 тисяч людей.
- У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.
- У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями послідує нова наземна операція.