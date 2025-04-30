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В Україні оновлять ветеранську політику. Що зміниться

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Стас Козлюк / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11007, який передбачає формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері і створює підґрунтя для системної ветеранської політики.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон має визначити чіткі принципи внутрішньої політики України стосовно ветеранів, а також їхніх родин. Нова ветеранська політика охоплюватиме вшанування пам’яті ветеранів, збереження і поширення історій про військову доблесть, залучення ветеранів до патріотичного виховання молоді, допомогу з переходом від військової служби до цивільного життя, створення умов для розвитку ветеранів, гарантії їхніх прав і інтересів.

Ось головні зміни, які вносить закон:

У пояснювальній записці зазначають, що зараз в Україні близько 900 тисяч ветеранів, а після війни їх буде до 4 мільйонів разом із родинами.