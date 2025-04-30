В Україні оновлять ветеранську політику. Що зміниться

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11007, який передбачає формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері і створює підґрунтя для системної ветеранської політики.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон має визначити чіткі принципи внутрішньої політики України стосовно ветеранів, а також їхніх родин. Нова ветеранська політика охоплюватиме вшанування пам’яті ветеранів, збереження і поширення історій про військову доблесть, залучення ветеранів до патріотичного виховання молоді, допомогу з переходом від військової служби до цивільного життя, створення умов для розвитку ветеранів, гарантії їхніх прав і інтересів.

Ось головні зміни, які вносить закон:

створення єдиної державної системи обліку ветеранів, щоб краще розуміти й задовольняти їхні потреби;

гарантований доступ ветеранів і їхніх родин до якісної медицини, освіти, роботи й соцзахисту;

надання допомоги у лікуванні посттравматичного стресу, боротьбі з залежностями, а також підтримка занять спортом;

визнання важливого внеску ветеранів у захист і збереження незалежності України;

заборона будь-якої дискримінації ветеранів та подолання упереджень стосовно їх повернення до мирного життя;

розвиток поваги до ветеранів і збереження пам’яті про полеглих.

У пояснювальній записці зазначають, що зараз в Україні близько 900 тисяч ветеранів, а після війни їх буде до 4 мільйонів разом із родинами.