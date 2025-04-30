Китайські виробники страждають від американських мит. Пекін думає над рішенням

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У квітні 2025 року виробнича активність у Китаї скоротилася найшвидшими темпами за останні 16 місяців. Жорсткі мита США завдали серйозного удару по промисловому сектору — Пекін шукає нові способи стимулювати економіку.

Про це пише CNN.

Індекс ділової активності у сфері виробництва (PMI) знизився до 49,0 пунктів — це найнижчий показник із грудня 2023 року. Старший статистик Національного бюро статистики Китаю Чжао Цінхе зазначив, що падіння виробничої активності зумовлене «різкою зміною зовнішнього середовища та іншими чинниками».

Це підкреслює, якої шкоди китайській економіці, яка значно залежить від експорту і промисловості, завдали 145% американських мит. Уже цього місяця китайські виробники почали відчувати тарифи повною мірою — через масові скасування замовлень та скорочення виробництва.

Квітневі показники стали серйозним ударом для Пекіну, який намагається зберігати впевнений і непохитний тон на тлі торговельної війни, яку розвʼязали США. Економіка Китаю вже тривалий час бореться зі слабким внутрішнім споживанням і затяжною кризою на ринку нерухомості.

Хоча сфери послуг і будівництва в Китаї демонструють незначне зростання — PMI в цих секторах досяг позначки 50,4 — загальна картина вказує на економічний спад. Паралельний індикатор нових експортних замовлень впав до 44,7 — найнижчого рівня з кінця 2022 року, коли країна ще боролася з наслідками пандемії Covid-19.

Головний економіст з питань Китаю в Morgan Stanley Робін Сін зазначив, що падіння PMI Китаю є результатом митної політики, яка ослаблює зовнішній попит.

«На нашу думку, вплив мит буде найгострішим саме в цьому кварталі, оскільки багато експортерів припинили виробництво та відвантаження до США через підвищену невизначеність», — зазначив Сін.

Аналітики очікують, що китайський уряд у найближчі місяці активізує заходи фіскального та монетарного стимулювання для підтримки зростання.

Щоб подолати економічні труднощі, Китай почав поступово вводити м’які заходи підтримки — наприклад, полегшив компаніям у кризі доступ до кредитів і намагається підштовхнути людей більше купувати. Проте уряд поки не запускає масштабну програму економічного стимулювання для всієї країни. Замість цього Пекін обіцяє точкову підтримку — допомагати там, де це найбільше потрібно: у сфері споживання й експорту. Також влада натякає, що найближчим часом можуть з’явитися нові рішення для економіки.

Під час урядової пресконференції заступник голови Державного комітету з розвитку та реформ Чжао Ченьсін заявив, що Пекін має «достатній резерв політичних інструментів» для реагування на економічні потреби і прискорить реалізацію вже анонсованих заходів.

Того ж дня міністр закордонних справ Китаю Ван І відкинув ідею переговорів із Вашингтоном про припинення тарифної війни, заявивши, що поступки перед американськими погрозами лише «розперезають хулігана».

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Китай «заслужив» накладені на нього 145-відсоткові мита, і висловив думку, що Пекін візьме ці витрати на себе.

«Китай, ймовірно, проковтне ці мита. Але при ставці 145% вони фактично не можуть вести бізнес зі Сполученими Штатами», — сказав Трамп.