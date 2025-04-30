Суд у США зобов’язав виділити для «Радіо Свобода» кошти на квітень, затверджені Конгресом

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Окружний суд США зобов’язав Агентство з глобальних медіа (USAGM) виділити «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) кошти на квітень, що були затверджені Конгресом.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду.

Суд дійшов висновку, що відмова USAGM виплатити кошти на тих самих умовах, на яких вона виплачувала їх за попередній місяць, була «свавільною та примхливою».

Суд відхилив аргумент USAGM про те, що агентство може утримувати кошти доти, доки «Радіо Свобода» не підпише грантову угоду, яка ставить незаконні та нездійсненні умови для його діяльності. Суддя Ламберт встановив, що дії USAGM загрожують самому існуванню «Радіо Свобода».

«Сьогоднішнє рішення, що наказує USAGM виділити місячну суму зі щорічного бюджету RFE/RL, визначеного Конгресом, означає, що наші журналісти зможуть продовжувати свою роботу, притягуючи диктаторів і деспотів до відповідальності», — заявив президент «Радіо Свобода» Стівен Капус.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал.

Після цього співробітники «Голосу Америки» подали до суду проти Агентства США з глобальних медіа. Вони заявили, що закриття медіа, які фінансує уряд США, порушує право на свободу слова та журналістську роботу, яке гарантує американська Конституція. У середині квітня суд у США зобовʼязав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки».