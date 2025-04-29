Генштаб: Працівників ТЦК без бойового досвіду і проблем зі здоровʼям переведуть у бойові підрозділи

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УНІАН

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського перевіряють, чи працюють у територіальних центрах комплектування (ТЦК та СП) люди з бойовим досвідом.

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Якщо у працівника ТЦК немає бойового досвіду і обмежень за станом здоров’я, його можуть відправити служити в бойові підрозділи. Натомість на його місце призначатимуть військових, які були поранені чи отримали контузії та більше не можуть воювати, але здатні працювати в тилу.

Координуватиме цей процес один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Там запевняють, що такі зміни мають покращити роботу ТЦК, зробити службу справедливішою, зміцнити довіру, повагу і бойовий дух серед військових.

За даними Генштабу, зараз приблизно 70% військових у ТЦК мають бойовий досвід. Майже половина з них мали поранення чи контузію. Ще 20% працівників ТЦК — це цивільні спеціалісти, які працюють у складі ЗСУ.