НБУ визнав ділову репутацію Порошенка небездоганною. Реакція політика та адвокатів

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Getty Images / «Бабель»

Національний банк України визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною — через санкції. Політик назвав це рішення «черговим етапом зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції».

Позиція Нацбанку

У Нацбанку заявили, що не приймають спроб політизувати своє рішення, і пояснили, чому визнали Петра Порошенка як власника частки в банку МІБ людиною з небездоганною діловою репутацією. Причина — санкції проти нього від 12 лютого 2025 року.

Такий статус Порошенка не вплине на роботу банку, він продовжує працювати як і раніше, з усіма клієнтами. Це також не завадить діяльності благодійних фондів, які мають рахунки в цьому банку, оскільки рішення стосується тільки оцінки репутації власника частки, а не самого банку чи його клієнтів.

У НБУ додали, що на засіданні, де ухвалювали відповідне рішення, також були представники Порошенка — адвокат Ігор Головань і представник банку МІБ. І наголосили, що закон забороняє депутатам втручатися в роботу Нацбанку, чинити на нього тиск, робити спроби зірвати засідання тощо.

Позиція адвокатів Порошенка

Напередодні, 28 квітня, адвокат політика Ілля Новіков на брифінгу заявив, що Національний банк України «безпосередньо залучений до політичного переслідування Петра Порошенка». За його словами, на засідання не допустили адвокатів Порошенка і народних депутатів. За словами захисників, остаточне рішення ухвалили вже після того, як адвокатів відключили від онлайн-зв’язку.

Адвокати Петра Порошенка стверджують, що рішення НБУ про визнання його ділової репутації небездоганною ініціював сам регулятор. Вони вважають, що указ президента про санкції не є достатньою підставою для такого рішення, а сам НБУ тлумачить його на власний розсуд.

Адвокат Ігор Головань вважає, що дії НБУ можуть негативно вплинути не лише на Порошенка, а й на клієнтів банку. За його словами, серед них багато військових. Головань стверджує, що були порушення адміністративних та процесуальних прав, зокрема — на ознайомлення з матеріалами, на подання клопотань та участь у засіданні.

Що передувало

У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. «Бабель» розповідав, що саме їм тепер заборонено робити. У СБУ пояснили, що ці люди загрожують державній безпеці та перешкоджають «сталому економічному розвитку України».

Санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, сказав Зеленський. Також він повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку української армії. За його словами, гроші з фондів передавали членам партії «Європейська солідарність».

Петро Порошенко називав рішення ввести санкції проти нього «антиконституційним» і «політично мотивованим». Він заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів та члени РНБО. Пізніше Порошенко написав, що санкції проти нього запровадили превентивно, а укази — сфальсифікували.