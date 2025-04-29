Суд скасував дозвіл на будівництво ЖК на Осокорках у Києві — активісти роками закликають створити там екопарк
- Автор:
- Оля Березюк
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Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво житлового комплексу Н2О на Осокорках у Дарницькому районі Києва.
Про це повідомляється в судовому реєстрі, деталі розповіли також у громадській організації «Екопарк Осокорки».
Ця справа розглядається вже по другому колу: Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував його рішення, а Верховний суд скасував обидва рішення та направив справу на новий розгляд.
До Волинського суду вона потрапила через автоматичний розподіл після розформування у 2022 році Окружного адміністративного суду Києва.
Позов подали активісти «Екопарку Осокорки». Вони аргументували його тим, що будівництво почалося з порушенням законодавства: ділянка розташовується у зоні охоронюваного ландшафту, проєкт будівництва не відповідає Генплану Києва до 2020 року, де ця територія визначена як паркова зона загального користування, а також не була проведена оцінка впливу будівництва на довкілля.
Суд задовольнив позов і скасував дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий ТОВ «Контактбудсервіс» та ТОВ «Будеволюція». Рішення ще можуть оскаржити в апеляції.
- З початку 2000-х у Києві банк «Аркада» працював над будівництво трьох багатоповерхових житлових комплексів — ЖК «Патріотика» (33 будинки), «Еврика» (30 будинків) та «Патріотика на озерах» (43 будинки). Після себе він залишив десятки недобудов у перших двох комплексах, будівництво «Патріотики на озерах», яке планували між озерами Небреж та Тягле на центральних Осокорках, на той час іще не почали.
- Після визнання у 2020 році банку «Аркада» банкрутом ці ділянки повернулися до комунальної власності. Добудувати початі банком об’єкти погодився великий київський забудовник Stolitsa Group. Компанія підписала меморандум із КМДА, МВС, інвесторами та іншими сторонами. Гроші на добудову мали надходити з продажу квартир у «Патріотиці на озерах» та залишків квартир у перших двох ЖК.
- Місцеві активісти багато разів протестували проти будівництва на Осокорках, вони хочуть там створити «Екопарк Осокорки».