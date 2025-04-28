Непал хоче обмежити кількість туристів, яким можна сходити на Еверест. Що там вигадали

Новини

Непал планує видавати дозволи на сходження на Еверест лише тим альпіністам, які вже підіймалися принаймні на одну з гімалайських гір певної висоти.

Про це повідомляє Reuters.

Країну розкритикували через те, що вона дозволяла багатьом альпіністам, зокрема й початківцям, підійматися на Еверест, висота якого сягає 8 849 метрів. Це призводить до довгих черг у «зоні смерті» — це територія під вершиною, де бракує кисню.

Із таким станом речей повʼязують кілька смертей. Щонайменше 12 альпіністів загинули, ще пʼятеро зникли безвісти на схилах Евересту у 2023 році, коли Непал видав 478 дозволів на сходження. Минулого року жертвами стали ще вісім туристів.

Новий закон має усунути скупченість на горі та зробити сходження безпечнішим. За планом дозвіл піднятися на найвищу вершину видаватимуть, якщо альпініст доведе, що вже підкорив щонайменше одну гору в Непалі висотою 7 тисяч метрів.

Сардар і гірський гід, які супроводжують туристів, будуть зобовʼязані мати непальське громадянство. Законопроєкт зареєстрували в Національній асамблеї, верхній палаті парламенту. Керівний альянс там має більшість, необхідну для ухвалення документа.

На території Непалу розташовані понад 400 вершин, відкритих для експедицій. З них 74 вищі за 7 тисяч метрів. Втім, за словами місцевих посадовців, не всі ці гори популярні серед туристів.