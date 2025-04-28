У Німеччині оголосили частину кандидатів на посади міністрів. Що відомо

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Партія «Християнсько-демократичний союз» та її сестринська баварська партія «Християнсько-соціальний союз» оголосили кандидатури міністрів нового уряду.

За коаліційною угодою, ХДС призначить сім із 17 міністрів, як і Соціал-демократична партія Німеччини. А ХСС — трьох міністрів.

На посаду міністра закордонних справ Німеччини висунули 62-річного Йоганна Вадефуля. Це вперше за 60 років, коли міністром закордонних справ Німеччини стане представник ХДС. Вадефуль послідовно виступав за підтримку України, зокрема не раз наголошував на необхідності дозволити Києву використовувати німецьку зброю проти військових цілей Росії.

Лідер ХДС і, найімовірніше, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (зліва) та Йоганн Вадефуль (справа). Getty Images

Вадефуля вважають близьким другом і довіреною особою майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, він довгий час консультував його з питань зовнішньої політики. У Вадефуля хороші звʼязки з міжнародними дипломатичними колами, зазначає німецьке видання Der Spiegel. Він супроводжував Мерца під час поїздки до Києва наприкінці 2024 року.

Тим часом Торстен Фрай очолить Офіс федерального канцлера. Його вважають найближчим соратником Фрідріха Мерца.

Торстен Фрай.

Міністеркою економіки та енергетики Німеччини має стати Катерина Райхе від ХДС. У 1998—2015 роках вона була членом парламенту Німеччини від землі Бранденбург, звідки вона родом. Також Райхе обіймала посади парламентського секретаря в Міністерстві довкілля і Міністерстві транспорту Німеччини.

Катерина Райхе.

Александера Добріндта висунули на пост голови Міністерства внутрішніх справ Німеччини від ХСС. Добріндт обіймав крісло міністра транспорту в третій термін канцлерки Німеччини Ангели Меркель у 2013—2017 роках. Саме Добріндт зіграв ключову роль у коаліційних переговорах останніми тижнями, представляючи ХСС разом із премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером.

Александер Добріндт.

На чолі Міністерства цифровізації має стати Карстен Вільдбергер. Очікують, що нове міністерство відповідатиме за впровадження штучного інтелекту і розширення застосування широкосмугової оптоволоконної мережі для підключення до Інтернету в Німеччині.

Очільником Міністерства транспорту має стати Патрік Шнідер, а міністеркою охорони здоровʼя — Ніна Варкен.

Із 2009 року Шнідер — член парламенту Німеччини, до цього працював юристом. З 2018 року він відіграє провідну роль у фракції ХДС у Бундестазі. Варкен же входила до складу парламентської групи з моніторингу ситуації під час пандемії COVID-19.

Карін Прін із ХДС перейде на роботу на федеральному рівні. З 2017 року вона обіймає посаду міністра освіти, науки і сімʼї землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини.

Журналіст і медіапідприємець Вольфрам Ваймер стане міністром з питань культури та медіа. Його імʼя до цього практично не було відоме широкому загалу і не фігурувало в прогнозах на посаду в Кабміні Німеччини.

Заступниця лідера ХСС Дороті Бер має очолити нове Міністерство досліджень, технологій та космосу. Посаду міністра сільського господарства обійме депутат від ХСС Алойс Райнер. Міністеркою спорту висунули депутатку Бундестагу від ХДС Крістіане Шендерлайн.

Очільників ще семи міністерств має призначити Соціал-демократична партія Німеччини.

Спочатку ХДС, ХСС і СДПН мають узгодити коаліційну угоду, а Мерца повинні обрати канцлером у Бундестазі. Лише після цього новий уряд зможе офіційно скласти присягу перед президентом Німеччини.