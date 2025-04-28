Очільнику ВЛК на Буковині повідомили про підозру — він підробляв документи для ухилення від служби

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На Буковині правоохоронці викрили очільника військово-лікарської комісії на підробці медичних довідок для ухилення від мобілізації. Йому та його спільнику повідомили про підозри у змові для отримання хабаря — їм загрожує до 10 років увʼязнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Схема тривала щонайменше з лютого 2025 року. Очільник ВЛК за гроші обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів, щоб ті тимчасово могли звільнитися від служби або навіть повністю знятися з військового обліку. Ціна послуги сягала $10 тисяч — вона варіювалася залежно від наявності реальних підстав для звільнення.

Правоохоронці затримали посередника посадовця, коли він отримував другу частину коштів та передавав готовий пакет документів, які підтверджували непридатність до служби.

Чоловік сам звернувся до ВЛК, щоб оновити медичні дані після хвороби. Там йому запропонували за гроші «правильний» діагноз замість тимчасової відстрочки. Він начебто погодився, але пізніше повідомив про це ДБР.

У очільника ВЛК при обшуках вилучили медичну документацію військовозобов’язаних від Чернівецького ОМТЦК та СП — її законність перевіряють. За попередньою інформацією правоохоронців, до схеми могли бути причетні й інші члени комісії. Слідство триває, слідчі готують підозри для інших фігурантів схеми.